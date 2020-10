VIDEO. « On continuera de faire la fête » malgré le couvre-feu en France

Le couvre-feu annoncé mercredi soir par le président Macron dans les grandes villes françaises, a été moyennement accueilli par les jeunes, comme en témoignent ces reportages.

« Ca ne va pas changer grand-chose pour nous. C’est-à-dire qu’on pourra toujours boire des coups jusqu’à 21h et, s’il le faut, on décalera chez des amis », explique notamment l’un d’eux. « On va tous faire des grosses soirées, on continuera de faire la fête », ajoute un autre.

Malgré les directives du président français, de nombreux jeunes expliquent en effet qu’ils vont continuer à faire la fête de manière « privée ». Et les restaurateurs ne sont pas en reste, puisque l’un d’eux ajoute: « Moi je vais ouvrir, même si je dois aller en prison! »