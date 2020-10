Un groupe Facebook pour éviter aux femmes de devoir marcher seule

«Ce groupe rassemble plusieurs personnes de sexe ou de genre féminin, dans l’optique de se déplacer plus en sérénité ensemble dans Rennes.» Voici comme se présente le groupe Facebook SafeWalk Women Rennes.

Rentrer à plusieurs plutôt que seules: c’est l’objectif du groupe SafeWalk Women Rennes. L’idée est de mettre en relation des femmes qui veulent éviter de marcher seules en ville, notamment le soir. «C’est un espace safe dans lequel on peut communiquer et partager nos vécus si l’envie ou le besoin est. Si tu n’es pas une femme, tu peux t’orienter sur ce groupe: SafeWalk for All Rennes», explique la page. SafeWalk for All Rennes a le même objectif, mais s’adresse à tous.

Adelaïde Holley, la créatrice du groupe, a expliqué sa démarche à France Bleu. «Ça m’arrivait d’aller du quartier Saint-Anne vers Villejean seule à pied, et maintenant je ne le referais absolument plus. J’ai subi des regards pesants à plusieurs reprises, et il m’est arrivé d’être suivie.»

Quelque 2.600 femmes de la ville ont rejoint l’initiative. Chaque participante doit fournir son identité pour que son inscription soit validée. Ensuite, elle peut publier un message sur la page pour indiquer où elle se trouve et où elle va, quand elle souhaite ne pas marcher seule.