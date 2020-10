Si ce dessin vous fait rire, vous êtes certainement plus cultivé que la moyenne

Des scientifiques estiment que comprendre l’humour noir et le sarcasme pourrait être le signe d’une plus grande culture.

Et si comprendre certaines formes d’humour était la meilleure façon de détecter les personnes cultivées ? Des scientifiques autrichiens en étaient convaincus. Ils ont demandé à 156 adultes d’observer un dessin, puis de passer un test de mesure de l’intelligence. Ce genre de test permet également de détecter es prédispositions à l’agressivité.

Les chercheurs ont bien fait attention à la réaction de leurs cobayes face au dessin. Ils ont ensuite constaté que ceux ayant ri étaient les personnes les plus cultivées, celles ayant reçu une meilleure éducation. Celles-ci ont également tendance à avoir un tempérament plus stable. «L’humour noir, souvent qualifié d’humour grotesque ou morbide, est utilisé pour exprimer l’absurdité, l’insensibilité, le paradoxe et la cruauté du monde moderne. Les personnages ou les situations sont généralement exagérés bien au-delà des limites de la satire normale ou de l’ironie, ce qui nécessite potentiellement des efforts cognitifs accrus pour saisir le sens de la blague», souligne l’étude.

Vous n’avez pas ri face à ce dessin ? Ne vous énervez pas, et rassurez-vous, cela ne vous rend pas moins intelligent ! Il est toutefois possible que vous ayez un tempérament plus agressif.