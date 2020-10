VIDEO. Un enfant autiste de 7 ans menotté et interrogé par un policier

La maman d’un jeune autiste a engagé des poursuites contre la police de Statesville. Elle accuse un membre des forces de l’ordre de s’en être violemment pris à son fils, malgré le handicap de celui-ci.



L’incident a démarré avec un crachat en classe de la part de l’enfant. Sa maitresse a alors appelé la police, qui a dépêché sur place l’agent Michael Fattaleh. Lorsque celui arrive dans l’établissement, l’enfant, qui ne mesure que 1,37 mètre pour 36 kg, est tenu par deux membres du personnel scolaire. «Si tu me craches dessus je te mets une cagoule sur la tête», menace alors le policier.

Il décide alors de menotter l’enfant et de le plaquer au sol. S’en suit alors un interrogatoire de 38 minutes. Certains passages sont surréalistes: «Tu as déjà un casier ? Ce sera bientôt le cas. Si tu ne connais pas le système judiciaire pour mineurs, ce sera le cas très bientôt», lance notamment le policier. La maman accuse l’école et le policier de violations des droits constitutionnels de l’enfant, de négligence, de détresse émotionnelle infligée par négligence, et de coups et blessures. L’autisme de l’enfant était connu par le personnel scolaire.

Le procès a débuté, mais la maman n’avait pas attendu pour agir. Elle a rapidement changé son fils d’école. Le policier, lui, a démissionné de son poste, sans que l’on sache dans quelle mesure ce choix est lié à cette affaire.