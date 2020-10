VIDÉO. Des poupées pour soigner des malades d’Alzheimer

Des poupées pour soigner des personnes âgées ? L’idée peut sembler absurde. Elle est en fait pleine de bon sens.

Delphine Trevel était infirmière. Elle a changé de vie, pour créer les bébés reborn. Il s’agit de poupées ultra-réalistes qui sont confiées à des personnes âgées frappées par la maladie. En France, plusieurs homes y ont recours pour leurs patients frappés par Alzheimer. Ces objets les aident à rompre l’isolement et retrouver «un rôle».



«Les personnes retrouvent une joie de vivre», explique Delphine Trevel dans un reportage réalisé par France 3. «C’est un moment où elles sont plutôt agitées quand les familles viennent les voir. Grâce à la présence du ‘bébé’ elles sont très calmes, posées, elles sourient.» C’est important aussi pour les familles, qui voient leur proche retrouver de la sérénité. «Je suis passionnée par le monde des bébés et des personnes âgées, ça m’a permis de relier les deux. Avec ce projet, on fait du bien aux personnes âgées, que je trouvais souvent seules et repliées sur elles-mêmes. Cela est d’autant plus vrai pour les personnes atteintes d’Alzheimer, qui n’ont plus du tout d’interactivité avec les autres.»

Un problème de société de plus en plus pesant

Le nombre de malades d’Alzheimer est en progression constante. Quelque 46,8 millions de personnes sont atteintes de démence dans le monde actuellement. Leur nombre va augmenter à environ 74 millions d’ici 2030 et 131,5 millions pour 2050. On estime qu’un patient est atteint de démence toutes les 3,2 secondes. Cette progression de la maladie a un coût économique et sociétal de plus en plus pesant. Il est en effet actuellement évalué à près de 711 milliards €, soit plus d’1% du PIB mondial.