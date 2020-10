Une douche anti-covid pour entrer au bar

Une société coréenne commercialise des «douches catalytiques». Ce dispositif désinfecte les clients à l’entrée des bars.

L’engin est appelé «Sterilizer». Son premier exemplaire européen a été installé à l’entrée d’un bar luxembourgeois. Il est présenté comme un «portique sanitaire», qui tue les virus qui seraient transportés par les personnes le franchissant.

«L’idée, c’est de garantir la sécurité des clients et des employés face au Covid-19», explique une serveuse du bar à L’Essentiel. «Les clients se mettent à l’intérieur du portique et l’activent en poussant sur un bouton. Cela sert à tuer les bactéries qui se trouvent sur les vêtements ou les cheveux. Une fois que la photocatalyse est réalisée, on avance vers un écran et la température est prise. Si on ne porte pas de masque, un rappel, dans ce sens, est également indiqué. » Le procédé de photocatalyse est, à la base, utilisé pour capturer les polluants dans l’air urbain plutôt que pour piéger les bactéries et virus.

Le fabricant de l’engin promet qu’en passant dix secondes dans la machine, le client est soumis à un processus de stérilisation, qui «élimine les traces de virus». Le dispositif ne peut toutefois pas éliminer les virus qui seraient présents dans le système respiratoires d’un client malade, ce qui implique de maintenir les règles de distanciation physique.