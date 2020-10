La Banque mondiale investit 12 milliards $ pour faciliter l’accès aux vaccins quand ils seront disponibles

Le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé mardi un plan d’aide de 12 milliards $ pour garantir aux pays en développement l’accès rapide aux vaccins quand ils seront disponibles, a-t-on appris mardi auprès de l’institution.

Cette enveloppe servira à «financer l’achat et la distribution de vaccins, de tests et de traitements Covid-19 pour leurs citoyens», a précisé l’institution dans un communiqué. Ce financement pourrait permettre de vacciner «jusqu’à un milliard de personnes», a-t-elle ajouté.

La Banque mondiale compte envoyer «le signal à l’industrie de la recherche et pharmaceutique que les citoyens des pays en développement doivent également avoir accès à des vaccins Covid-19 sûrs et efficaces». Elle apportera en outre un soutien technique pour préparer les pays au déploiement de vaccins à grande échelle, en coordination avec les partenaires internationaux.

Ce financement fait partie d’un paquet d’aide du Groupe de la Banque mondiale allant jusqu’à 160 milliards $ jusqu’en juin 2021 pour aider les pays en développement à lutter contre la pandémie du Covid-19, a également précisé l’institution de Washington.

Un accès indispensable

«L’accès à des vaccins sûrs et efficaces et à des systèmes de distribution renforcés est essentiel pour modifier le cours de la pandémie et aider les pays confrontés à des impacts économiques et budgétaires catastrophiques à progresser vers une reprise résiliente», a déclaré David Malpass, le président de la Banque mondiale cité dans le communiqué.

Cette approbation était attendue puisqu’il avait lui-même dévoilé ce projet fin septembre. Il avait alors estimé qu’un vaccin Covid-19 «efficace et sûr» était fondamental pour que le monde puisse rouvrir en toute sécurité.