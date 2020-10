Elle réépouse son mari après que la démence lui a fait oublier leur mariage

Son mari, atteint de démence, avait oublié leurs noces. Anne, 70 ans, a donc épousé une nouvelle fois son époux afin qu’il ait de nouveaux souvenirs.

Bill, 72 ans, et son épouse Anne, 70 ans, sont ensemble depuis 20 ans, et mariés depuis 13 ans. Seulement voilà : la maladie touche Bill, qui perd progressivement la mémoire. Il a oublié de nombreux moments de leur vie ensemble.

Un jour, Anne a été surprise qu’il la demande à nouveau en mariage. Elle a d’abord tenté de lui expliquer qu’ils étaient déjà mariés. Devant son insistance, elle a fini par dire «oui». «Il a oublié mon nom depuis longtemps. Il m’appelle toujours ma chérie de toute façon», s’amuse-t-elle, tentant de se réconforter avec le fait que malgré la démence, Bill l’aime toujours. « Il n’arrêtait pas de me demander en mariage. Alors j’ai juste dit ‘ok, ce serait adorable Bill’. Et il a dit ‘ok, bien quand pouvons-nous le faire?’»

Anne a vraiment apprécié l’expérience. «C’était vraiment et vraiment l’événement le plus beau et le plus inattendu de tous les temps. Nous avons eu ce que j’ai appelé« l’effet de mariage», qui a duré environ six semaines. Du fait des problèmes de mémoire de Bill, la plupart des invités pensaient que cet effet mariage durerait au maximum quelques jours.

« Je lui disais ‘Bill, tu te souviens que je suis ta nouvelle épouse?’ et il m’embrassait, me tapotait le dos et me couvrait de baisers. C’était un merveilleux miracle, complètement inattendu. »

Anne a rencontré Bill en 2001 alors qu’il se produisait en tant qu’artiste et magicien à Aberdeen. Le couple s’est marié pour la première fois en 2007 et a eu une fille. En 2010,

Anne a remarqué que Bill agissait parfois bizarrement et avait oublié des choses. Après avoir rendu visite au médecin, ils ont appris la terrible nouvelle que Bill était atteint de démence.