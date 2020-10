Trump immunisé et plus contagieux ? Des experts se montrent sceptiques

Lors d’un meeting durant lequel il a notamment jeté son masque dans la foule, Trump a affirmé être immunisé au coronavirus. Est-ce vraiment le cas ?

Nous vous en parlions ce lundi. Lors d’un meeting de campagne en Floride, Donald Trump a affirmé être en pleine forme « Je l’ai eu. Maintenant, ils disent que je suis immunisé. Je me sens si puissant », avait notamment lancé le président américain. Mais l’ancien magnat de l’immobilier est-il réellement immunisé au virus ? Plusieurs experts interrogés par France TV peinent à le croire.

Pour Frédéric Altare, directeur de recherche à l’Institut national de la santé (Inserm), Donald Trump commet un « abus de langage » lorsqu’il affirme être immunisé. « On lui a administré un cocktail d’anticorps monoclonaux neutralisants, qui ont été développés pour viser spécifiquement le virus, reconnaître la zone qui lui permet de rentrer dans la cellule et la bloquer ». Trump peut donc techniquement considérer qu’il est immunisé, mais « comme toute chose présente dans l’organisme, ces anticorps vont se dégrader et disparaître », détaille F. Altare.

Les experts rappellent également que Trump pourrait de nouveau attraper le virus, comme cela arrive ponctuellement. Même si, dans ce cas, la maladie pourrait être moins intense que la première fois.

Reste la question de la contagiosité. Dans un tweet masqué par Twitter car il « viole les règles de Twitter concernant la publication d’informations trompeuses sur la Covid-19 », Trump affirme ne plus pouvoir « donner le virus ». Une déclaration qu’il convient de relativiser, étant donné que les proches du président n’ont jamais publié de test PCR montrant que le président est désormais réellement négatif.

A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2020