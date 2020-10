« On va finir en situation de guerre », craint une pneumologue de l’UZ Gand

Interviewée par Het Laatste Nieuws, Eva Van Braeckel, pneumologue à l’hôpital universitaire de Gand, a tiré la sonnette d’alarme. Elle craint une seconde vague plus grave que la première et estime que les hôpitaux pourraient bientôt être « en situation de guerre ».

Selon les derniers chiffres communiqués par l’Institut de santé publique Sciensano, entre le 6 et le 12 octobre, les hospitalisations ont continué leur progression, avec une moyenne de 136 admissions quotidiennes (+68,4%). Il y a désormais 1.472 patients hospitalisés pour le Covid-19 dans les hôpitaux belges, dont 267 sont en soins intensifs.

Une pneumologue tire la sonnette d’alarme

Eva Van Braeckel, 39 ans, est pneumologue à UZ Gand, l’hôpital universitaire de Gand. Dans un entretien au quotidien flamand Het Laatste Nieuws, elle a donné son ressenti sur la situation actuelle. Actuellement, l’unité Covid de l’hôpital où elle travaille soigne 18 patients dont 10 en soins intensifs. Ce chiffre est encore largement en deçà par rapport à la situation de la première vague où jusqu’à 77 patients Covid étaient hospitalisés simultanément. Néanmoins, la pneumologue craint le pire.

Longarts prof. Eva Van Braeckel bezorgd over komende maanden: "Moeten echt vermijden dat we opnieuw andere zorg moeten uitstellen" https://t.co/0Jwsjcl2Ra — UZ Gent (@uzgent) October 6, 2020

« Il faudrait reporter quasi toutes les opérations majeures comme les transplantations »

« Même sans le nouveau coronavirus, l’hôpital est parfois plein durant les mois d’hiver. Désormais, nous devrons combiner ces patients classiques, la flambée des patients Covid-19 et le retard de soins de ceux qui ont dû reporter leur venue à cause du confinement- nous tournons d’ailleurs justement à plein régime pour absorber ce retard. Ce qui est tragique, c’est qu’il faudrait reporter quasi toutes les opérations majeures comme les transplantations. Mais cela coûterait aussi des vies », explique Eva Van Braeckel.

La docteure estime que les infirmiers et les médecins sont actuellement exténués et que les hôpitaux pourraient bientôt manquer de bras. « Si on n’est dépassés, on va finir en situation de guerre », s’alarme-t-elle. La pneumologue a également précisé que l’UZ Gand recevait actuellement des patients de cliniques bruxelloises et de Saint-Nicolas qui ont atteint leur capacité maximale.