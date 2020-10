Frappée par « la malédiction de Pompéi », elle renvoie les objets qu’elle avait volés

Lors d’un voyage en Italie en 2005, une touriste canadienne est repartie de sa visite de Pompéi avec plusieurs objets qu’elle avait volés. Quinze ans plus tard, se sentant victime d’une malédiction, elle a décidé de rendre son larcin.

Que ce soit au Colisée ou à Pompéi, malgré la surveillance et les lourdes amendes encourues, des touristes arrivent toujours à graver leur nom ou à voler des petits morceaux de ces vestiges historiques.

15 ans plus tard, elle renvoie les objets volés

En 2005, une jeune femme canadienne est ainsi repartie de Pompéi dans l’illégalité la plus totale avec deux carreaux de mosaïque, des morceaux d’amphore et un bout de céramique. Quinze ans après les faits, une agence de voyages basée à Pompéi a eu la surprise de recevoir un paquet du Canada. À l’intérieur, l’employé a découvert les artefacts volés en 2015 et une lettre signée par une certaine Nicole. Dans son message, la Canadienne s’excuse et explique que ces objets « maudits » ne lui ont apporté que du malheur.

Des objets remplis « d’énergie négative »

«J’ai maintenant 36 ans et j’ai eu un cancer du sein deux fois. La dernière fois, ça s’est terminé par une double mastectomie », raconte la trentenaire dans sa lettre. Elle explique aussi qu’elle a rencontré de grosses difficultés financières et qu’elle pense que ces objets sont remplis « d’énergie négative ». Elle espère ainsi ne pas « transmettre cette malédiction à sa famille ou à ses enfants ».

La « malédiction de Pompéi »

Ce n’est pas la première fois que des objets dérobés à Pompéi et considérés comme maudits sont renvoyés en Italie. Le journaliste italien Antonio Cangiano a d’ailleurs écrit un livre, non traduit en français, sur le sujet. Dans « La maledizione di Pompei », il retrace les origines de cette malédiction qui remonterait à 1914 et présente de nombreux témoignages de personnes ayant connu une série de malheurs après avoir volé des objets ou des fragments de fresque ou de céramique à Pompéi.