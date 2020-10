Batibouw 2021 aura bien lieu du 27 février au 7 mars

La prochaine édition du salon de la construction et rénovation Batibouw, prévue du 27 février au 7 mars 2021, est maintenue, a-t-on appris mardi auprès de Frédéric François, CEO de la société organisatrice FISA. Lundi, les organisateurs du Salon de l’auto ont annoncé que l’évènement, prévu en janvier prochain, n’aura finalement pas lieu en 2021.

« C’est dommage que le salon de l’auto ait été annulé mais il s’agit d’une décision commerciale en raison du renoncement d’exposants », explique Frédéric François. « Il était tout à fait possible d’organiser un salon dans des conditions sûres, avec un protocole approuvé par les autorités. »

L’organisateur de foires et salons assure qu’il est tout à fait possible d’assurer la sécurité des visiteurs et des exposants. Le prochain salon Batibouw est donc maintenu mais ce sera à tout le moins une édition plus petite que d’habitude.

A l’heure actuelle, 20.000 mètres carrés de stands sont réservés par des exposants et un petit 10.000 mètres carrés sont sous option. « Si nous arrivons à environ 25.000 mètres carrés, cela ferait près de la moitié de la superficie de la dernière édition. Avec un petit 500 exposants, l’offre restera intéressante. »