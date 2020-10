Chris Evans a-t-il fait exprès de diffuser une photo de son pénis ?

Et si Chris Evans avait diffusé sciemment une photo de son pénis pour inciter les Américains à voter ?

Il y a environ un mois, la presse people faisait ses choux gras après que Chris Evans a malencontreusement diffusé une photo de son pénis sur Instagram. L’acteur, qui s’était dit « embarrassé » par cette affaire, avait tout de même réagi avec humour en appelant les Américains à aller voter « maintenant qu’il avait leur attention ».

Now that I have your attention

🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️…. VOTE Nov 3rd!!! — Chris Evans (@ChrisEvans) September 15, 2020

Mais pour Jamie Lee Curtis, qui a partagé l’affiche avec l’acteur américain dans « A couteaux tirés », ce leak ne serait pas si fortuit que ça. Dans le « The Kelly Clarkson Show », elle a même affirmé que tout avait peut-être été planifié pour inviter les Américains à voter. « Ma question est celle-ci. Il est tellement intelligent et si incroyablement beau. Je me demande si tout cela n’a pas été planifié à l’avance », a-t-elle expliqué.

Depuis l’incident, Chris Evans continue en tout cas de publier sur Twitter de nombreux messages invitant les Américains à se déplacer aux urnes.