Un nourrisson abandonné dans une boîte à pizza

Un nouveau-né a été retrouvé dans une rue déserte de la ville de Tlaltenango, au Mexique. Il avait été emballé dans une couverture avant d’être déposé dans une boîte à pizza…

Sur un mot laissé à côté du bébé, on pouvait lire : “Prenez soin de mon petit-fils. Ma fille est morte en accouchant et je n’ai pas les moyens de l’élever. J’espère qu’il aura une meilleure vie et que Dieu me pardonnera.”

Les services sociaux ont été contactés et le nourrisson a été emmené à l’hôpital pour subir quelques tests. Une photo du bébé et une autre du message trouvé sur lui ont été partagées sur Facebook par l’Agence de protection civile du Mexique. “La vie vous façonne mais elle ne vous prépare pas à des situations comme celle-ci”, peut-on lire en commentaire d’un des deux clichés.

Ange Gabriel

Le bébé, nommé Angel Gabriel par la population de la ville, a été baptisé. Le maire de Tlaltenango a indiqué qu’il prendrait en charge tous les frais liés à l’enfant. Il a également déclaré vouloir que le nouveau-né soit adopté par quelqu’un de la région.