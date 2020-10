Meghan Markle: « J’ai été la personne la plus trollée dans le monde »

C’est à l’occasion de la journée mondiale de la santé mentale que Meghan Markle s’est confiée au podcast « Teenager Therapy ». Elle y a expliqué qu’elle avait beaucoup souffert du harcèlement en ligne.

« Les réseaux sociaux sont un excellent moyen de communication, mais c’est aussi un endroit où il y a beaucoup de déconnections », a-t-elle expliqué.

« Je peux en parler personnellement, on m’a dit qu’en 2019, j’ai été la personne la plus trollée dans le monde entier, homme ou femme », a-t-elle ajouté.

C’est à cette époque qu’elle était enceinte de son fils Archie. « Aujourd’hui, il y a huit mois de ça, on ne me voyait pas beaucoup. J’étais en congé de maternité ou avec mon bébé. Mais tout ce qui a été raconté, tous ces mensonges, j’ai failli ne pas y survivre. »

« Je m’en fiche si tu as 15 ou 25 ans, si les gens disent des choses à propos de moi qui sont fausses, cela fait des dégâts à mon mental ou à ma santé émotionnelle. »

Pour la duchesse de Sussex, qui est partie vivre avec son mari, le prince Harry, et leur enfant, dans une grande villa de Los Angeles, « la vulnérabilité n’est pas une faiblesse, montrer sa vulnérabilité, en plus dans le monde actuel, est une force. Plus nous parlons de ça, plus cela devient normal, et c’est normal. »

Bien accueillie par la population britannique lors de son mariage, la relation s’était assombrie après les révélations des tabloïds sur son train de vie et ses relations avec son personnel, tandis que les les liens semblaient se rompre avec le reste de la famille royale.

Installée aux Etats-Unis, elle explique y être, chaque jour, la cible de d’insultes sur les réseaux sociaux de la part de milliers d’internautes, des « trolls » qui auraient eu un impact très négatif sur sa santé mentale.