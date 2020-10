Les Diables ont un bon coup à jouer en Islande

Deuxièmes de leur groupe de Ligue des Nations après leur revers subi en Angleterre dimanche (2-1), les Diables Rouges ne sont pas distancés pour autant. En Islande mercredi soir, les hommes de Roberto Martinez ont même un bon coup à jouer.

Pas de mine abattue, pas de mélodrame : non, la défaite de dimanche en Angleterre n’a pas été vécue comme une catastrophe par le staff des Diables Rouges. Et pour cause, avec seulement une unité de retard sur les Three Lions, les numéros 1 au classement FIFA ont largement les moyens de reprendre les rênes du groupe avant la fin de la phase de poules, avec pour commencer une occasion en or dès ce mercredi soir du côté de l’Islande.

Comme le rappelle le site spécialisé <a href= »https://www.sportytrader.com/ » target= »_blank » rel= »noopener »>SportyTrader</a> dans son analyse du match et ses pronostics sur la Ligue des Nations, Romelu Lukaku et ses coéquipiers ont effet une chance de ravir le trône aux Anglais dès cette semaine, quelques jours seulement après leur avoir laissé.

Tandis que les hommes de Gareth Southgate accueilleront un adversaire ô combien difficile à manœuvrer avec le Danemark (0-0 au match aller entre les deux nations), les troisièmes du dernier Mondial 2018 voyagent eux chez une sélection islandaise très inconstante, pas vraiment préoccupée par la compétition cette année.

L’Islande, la tête ailleurs ?

Encore en course pour se qualifier pour l’Euro 2020 via les barrages de la mi-novembre, l’Islande ne semble effectivement pas beaucoup miser sur cette deuxième édition de la Ligue des Nations. Et ses performances sont d’ailleurs là pour le prouver.

Hormis la débâcle subie sur la pelouse du Stade Roi Baudouin au match aller face à de Bruyne et compagnie (5-1), les coéquipiers de Gylfi Sigurdsson ont également perdu leurs deux autres rencontres face aux Anglais et aux Danois, preuve s’il en fallait de leur manque d’implication dans le tournoi. De là à dire que la rencontre qui s’annonce mercredi est largement favorable aux Belges, il n’y a donc qu’un pas.

Qualifiés pour le prochain Euro et placés dans une poule a priori abordable avec le Danemark, la Russie puis la Finlande en juin prochain, les Diables Rouges comptent notamment sur cette Ligue des Nations pour se préparer au mieux. Pour rappel, lors de la première édition en 2018, les protégés de Roberto Martinez n’avaient su se qualifier pour le Final 4. Cette année, l’idée serait donc bonne d’y parvenir