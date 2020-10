Le salon de l’auto n’aura pas lieu cette année

Face aux incertitudes sanitaires liées à la pandémie de coronavirus, le salon de l’automobile Brussels Motor Show n’aura pas lieu en janvier prochain, annonce la Febiac. L’événement sera normalement de retour à Brussels Expo en 2022, du 14 au 23 janvier.

Les organisateurs ont envisagé un concept de salon modifié mais ont finalement décidé de reporter l’événement à 2022 à cause des incertitudes sanitaires. «Febiac doit aujourd’hui conclure que les incertitudes sur l’évolution de la pandémie de Covid ne permettent pas d’organiser un salon ’physique’ de l’automobile, de la moto et du véhicule utilitaire léger en janvier 2021», explique Pierre Lalmand, directeur du Salon. «Nous ne voulons en aucun cas porter atteinte aux mesures de sécurité et aux restrictions de contact que le gouvernement attend de chaque citoyen et de chaque organisation.» L’événement devait se tenir du 15 au 24 janvier 2021.

Le salon attire chaque année près d’un demi-million de visiteurs. Il propose aux particuliers et aux professionnels de découvrir les derniers modèles et innovations proposés par les importateurs de deux-roues motorisés, de voitures particulières, de véhicules utilitaires, par les accessoiristes et les équipementiers. Cette année, le Brussels Motor Show avait été le dernier grand salon international de l’automobile en Europe à ouvrir ses portes, avant la propagation du coronavirus sur le Vieux continent.