Le Brabant wallon impose un couvre-feu

D’autres mesures seront d’application à partir du 13 octobre à minuit en Brabant wallon: comme dans les autres provinces wallonnes, les citoyens âgés de plus de 12 ans, auront l’obligation d’être en possession d’un masque en permanence. Le port du masque sera obligatoire dans les files d’attente, les bâtiments publics, les cimetières lors des funérailles et pendant la période de la Toussaint (du 30 octobre au 3 novembre).

Toute activité impliquant le porte-à-porte pour des enfants (on vise ici les animations d’Halloween) est interdite en Brabant wallon. Les organisateurs d’événements pour les salles de fête, réceptions et autres banquets ont aussi l’obligation de déclarer ces événements par mail auprès de la zone de police concernée, au plus tard 24 heures à l’avance, en mentionnant notamment l’horaire et le nombre de personnes attendues.

Du côté des «amplifications de mesures précédentes», l’interdiction de consommer de l’alcool dans l’espace public, initialement imposée entre 1h et 6h du matin, est étendue à toute la journée. Il sera aussi interdit de consommer des boissons et des aliments sur les brocantes, marchés et assimilés, endroits où le masque est par ailleurs obligatoire.