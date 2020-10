Pedersen s’offre le Gand-Wevelgem

Pour sa troisième victoire de la saison et la 15e de sa carrière, Mads Pedersen s’est offert Gand-Wevelgem à son palmarès dimanche sur 232,5 kilomètres au départ d’Ypres.

Pedersen a surpris notamment les grands favoris Wout van Aert et le Néerlandais Mathieu van der Poel, qui se sont regardés dans le dernier kilomètre. Il a devancé dans un sprint à quatre le Français Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step) et l’Italien Matteo Trentin (CCC).

« A 10 kilomètres de l’arrivée, j’étais pourtant en difficulté, j’étais même à la limite des crampes », a confié le Danois de 24 ans. « Heureusement, c’est passé. Dans le final, j’ai senti que je pouvais avoir ma chance, puis il y a eu cette attaque à deux kilomètres de l’arrivée et ce sprint à quatre. Les rivalités font partie de la course. J’étais content que les trois autres coureurs ont roulé aussi. Je croyais en mon sprint et je sais que je peux aller vite. J’adore les sprints longs. Je pensais que Mathieu van der Poel et Wout van Aert auraient les capacités de réagir mais j’ai pu lancer mon sprint comme je le pouvais. C’était une course difficile avec la pluie et le vent. Mais j’ai bien passé le Mont Kemmel. Je me sentais bien en jambes et cela m’avait mis en confiance ».

