Jet privé, cocktails et bikini pour les 24 ans de Bella Hadid

À l’occasion de son 24e anniversaire, la top a décidé de s’octroyer un week-end festif entre copines. Tout au long du week-end, elle a partagé avec les internautes les moments forts de cette petite escapade. Au menu : jet privé, cocktails et bikinis.

« Oh mon Dieu, je me sens tellement chanceuse ! Habituellement, j’évite tout type de grande fête d’anniversaire », écrit la mannequin sur Instagram. « Cette année, je voulais juste emmener mes merveilleuses amies dans une aventure qui n’était absolument pas remboursable ! »

Ambiance « années 2000 »

Pour ses 24 ans, Bella Hadid a choisi d’emmener ses amies en jet privé pour un week-end de fête. Comme à son habitude, la top n’a pas manqué partager ce moment avec ses fans, avec une série de clichés très « années 2000 ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bella 🦋 (@bellahadid) le 8 Oct. 2020 à 4 :16 PDT

Avec son amie Devon Carlson, Bella Hadid n’a pas hésité à prendre la pose pour une séance photo arrosée de (nombreux ?) cocktails.

Voir cette publication sur Instagram A few elixirs Une publication partagée par Bella 🦋 (@bellahadid) le 8 Oct. 2020 à 8 :05 PDT



Un anniversaire, c’est aussi le moment du bilan. Bella Hadid est revenue sur cette année particulière : « Cette année a été marquée par des hauts et des bas, mais je me sens tellement reconnaissante d’être en vie. Ce fut une année de développement, de changement et de nombreuses réalisations personnelles. Merci de me regarder grandir… Votre soutien signifie énormément pour moi. Et durant cette année mélancolique, vous m’avez fait sentir moins seule ».