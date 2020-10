Une piqûre de moustique a changé sa vie à tout jamais

La vie d’un jeune cambodgien a été bouleversée à cause d’une piqûre de moustique lorsqu’il était enfant.

Bong Thet est un cambodgien âgé de 27 ans. Lourdement handicapé, le jeune homme vit un véritable calvaire. En effet, sa jambe est cinq fois plus grosse que la normale.

Une blessure à l’âge de six ans

Les causes de cette malformation remontent à son enfance. Comme beaucoup de garçons de son âge, lorsqu’il avait six ans, Bong Thet jouait au foot avec ses amis sur un terrain vague. Comme il jouait à pieds nus, ses parents ont pensé que les petites blessures que leur fils avait sur les pieds étaient normales. Mais à 12 ans, lorsque des petites tumeurs avaient recouvert ses pieds et ses jambes, il était déjà trop tard. Ses parents n’avaient pas les moyens de le soigner et ne sachant pas se déplacer, Bong Thet a dû arrêter l’école.

La filariose lymphatique, une maladie incurable

Ce n’est que le mois dernier, plus de vingt ans après l’apparition des premiers symptômes que le jeune homme est allé pour la première fois dans un hôpital. Quand des médecins l’ont enfin examiné, ils lui ont annoncé qu’il souffrait de filariose lymphatique, une maladie parasitaire incurable caractérisée par un gonflement des membres. Les experts ont estimé qu’une piqûre de moustique était plus que probablement à l’origine de cette maladie. Selon eux, un moustique a dû piquer Bong Thet sur l’une de ses blessures lorsqu’il était enfant. La plaie n’a ensuite cessé de s’infecter.

« Je leur suis tellement reconnaissant de m’aider »

Aujourd’hui, Bong Thet sait qu’il ne pourra plus jamais vivre normalement. Néanmoins, il est heureux d’enfin connaître le nom de la maladie dont il souffre. De plus, suite à la médiatisation de son histoire, certaines personnes lui ont donné de l’argent pour améliorer son quotidien.

« Cela me facilitera la vie et le fait de savoir que des gens prennent soin de moi me rend heureux. Je leur suis tellement reconnaissant de m’aider. L’argent servira à payer les médicaments et la nourriture. Je continuerai à prendre les médicaments que les médecins m’ont donnés et cela rendra ma vie plus confortable », a déclaré le jeune homme, reconnaissant, au Daily Mail.