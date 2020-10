Un fermier australien condamné après la mort d’un jeune Belge dans son champ

Un fermier australien a écopé d’une amende de 65.000 dollars australiens (39.000 euros) après la mort d’un jeune Belge, décédé à la suite d’un stress thermique alors qu’il travaillait sur son exploitation, rapporte vendredi la télévision australienne 7news.

Olivier Max Caramin, un Belge de 27 ans, était décédé dans un hôpital de l’état du Queensland en novembre 2017 après avoir travaillé durant trois jours sur un champ de potirons. Son employeur, Bradford Clark Rosten, a plaidé coupable pour n’avoir pas satisfait à ses obligations en matière de santé et de sécurité.

Olivier Max Caramin, 27, died in a Queensland hospital in November 2017 after just three days on the job.

His employer, Bradford Clark Rosten, pleaded guilty to breaking labour laws. He was fined A$65,000 (£36,000; $47,000) but avoided a conviction.https://t.co/R0SGTjnTYL

