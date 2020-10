Un employé interrompt des funérailles pour faire respecter la distanciation sociale

Une entreprise de pompes funèbres est sous le feu des critiques après la diffusion d’une vidéo montrant un employé interrompre une cérémonie de crémation lorsque deux frères se sont approchés de leur mère pour la réconforter.

À Milton Keynes, dans le centre de l’Angleterre, Craig et Paul Bicknell ont récemment perdu leur père. Les funérailles ont eu lieu ce week-end. Les membres de la famille s’étaient rassemblés pour dire un dernier adieu à l’être cher qu’ils venaient de perdre.

Ce moment a été encore plus difficile à traverser pour eux puisque, pandémie de coronavirus oblige, les membres de la famille devaient être assis, face au cercueil, sur des chaises séparées d’au-moins 1,5 mètre.

Au premier rang des funérailles de leur père, les deux frères entouraient leur maman. Durant la cérémonie, cette dernière s’est effondrée de chagrin. Spontanément, Craig et Paul se sont rapprochés de leur mère pour la réconforter. C’est alors qu’un employé des pompes funèbres est intervenu en leur rappelant que les chaises devaient être séparées d’un mètre 50. « Désolé, vous devez remettre les chaises en place. On vous a dit que vous ne pouviez pas déplacer les chaises (…) Vous devez reculer », a-t-il lancé durant la cérémonie.

Diffusées sur les réseaux sociaux, les images ont interpellé et ému de nombreux internautes. Face à la polémique, l’entreprise de pompes funèbres a présenté ses excuses mais cela n’effacera pas ce moment douloureux vécu par la famille. « Ce n’est pas comme ça que des funérailles devraient se dérouler », ont regretté les deux frères. « J’avais juste besoin d’un câlin de mes fils, un peu de réconfort durant des moments si difficiles, mais cela m’a été refusé. C’est une règle Covid ridicule », a quant à elle indiqué la veuve dans les médias britanniques.

A son moves his chair next to his mother to comfort her at the funeral of her late husband, a member of staff says they’ve “been told” and asked to separate. It really does highlight the cruel lack of humanity and decency in the way in which we’re forced to live our lives today. pic.twitter.com/D6azRpCBAf

— Darren Grimes (@darrengrimes_) October 5, 2020