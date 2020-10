Test de Mafia Definitive Edition : Le retour magistral d’un jeu qui a une âme

Dix-huit ans après sa sortie, Mafia est de retour sous forme d’une Definitive Edition disponible sur PS4, Xbox One et PC. Mérite-t-il le coup de d’œil ? On vous dit tout sur ce remaster.

Que ce soit sur PS4, Xbox One ou même sur Nintendo Switch, les années 2010 ont connu une multitude de portages, de remakes ou de remasters. Et il faut bien avouer qu’au final beaucoup d’entre eux arrivent à convaincre pleinement les joueurs. Mais alors que les consoles de nouvelle génération pointent bientôt le bout de leur nez, 2K Games et le studio Hangar 13 offrent une seconde jeunesse à un jeu culte du début des années 2000 : Mafia.

Dans la peau de Tommy Angelo

Disponible depuis le 25 septembre, seul pour une trentaine d’euros ou au sein de la compilation Mafia Trilogy pour une cinquantaine d’euros, Mafia Definitive Edition est donc le remake du jeu sorti en 2002 sur PC et en 2004 sur Xbox et PS2. Et quel remake ! Les développeurs de Hangar 13 ont pris le jeu original (qui était excellent !) comme base et l’ont amélioré en tout point.

Du côté de l’histoire, rien ne change, ou presque. Mafia Definitive Edition plonge les joueurs dans les années 1930, dans la ville américaine fictive de Lost Heaven. À la troisième personne et dans un vaste monde ouvert, on y incarne Tommy Angelo, un taximan qui entre bien malgré lui dans le monde des gangsters et dans la famille mafieuse Salieri. C’est simple, Mafia est un film de gangster de 10h dont vous êtes le héros.

Un jeu qui a une âme

Bien qu’il soit plaisant à parcourir, le monde ouvert n’est pas, comme dans un GTA, un élément central du jeu. C’est d’ailleurs ce qui explique sa durée de vie, plutôt courte puisqu’il se termine en 10 heures. L’open-world sert essentiellement à se déplacer entre les 30 missions du jeu. Mafia est donc une aventure 100 % solo centrée sur une vingtaine de missions principales se déroulant entre 1930 et 1938. Rapidement, il se dégage quelque chose de ce remake. Le scénario est vraiment bien écrit, les dialogues parfaitement doublés et il n’y a pas de quêtes annexes inutiles. Mafia se vit comme un film de gangsters, un très bon film de gangster, avec des scènes mémorables comme celle de l’enterrement.

L’ambiance des années 1930 durant la prohibition est parfaitement retranscrite à travers les décors, les nombreux véhicules de l’époque, la musique ou encore les deux uniques de radio du jeu. Il se dégage vraiment quelque chose d’agréable de Mafia, le jeu a une âme et elle est sublimée par ce remake. Graphiquement, sur la version Xbox One X qui nous avons testée, cette Definitive Edition est hyper propre et soignée. Au point que Mafia Definitive Edition est bien plus joli que beaucoup de nouveaux jeux sortis en 2020. Au niveau du gameplay, ce remake conserve la rigidité du jeu original, notamment lors des fusillades, sans que cela ne vienne pour autant gâcher le plaisir du jeu.

Notre verdict

Magnifique surprise, Mafia Definitive Edition s’impose comme l’un des meilleurs remasters de cette génération. Que vous ayez joué à l’original au début des années 2000 ou non, Mafia Definitive Edition est une petite pépite à découvrir d’urgence. 4,5/5

Découvrez la bande-annonce de lancement :