Le péage à Bruxelles pourrait coûter 2.500 € par an aux navetteurs

Le projet du gouvernement bruxellois d’instaurer un péage pour permettre l’accès à la capitale pourrait coûter jusqu’à 2.500 € aux navetteurs, signale le député wallon et ancien ministre André Antoine (cdH) dans La Libre Belgique vendredi, citant les calculs du bureau d’études Stratec sollicité par l’exécutif bruxellois.

« Dans l’hypothèse d’un contrôle fort, 246 postes fixes, 20 postes amovibles, 18 véhicules de contrôle, et d’un tarif à 3 € entre 6 h et 10 h, la recette annuelle est estimée à 323,7 millions € par an. Dans la même configuration, mais avec un tarif à 12 €, la recette estimée atteindrait 1,12 milliard € », détaille M. Antoine en citant l’étude de Stratec.

Un « racket » pour les navetteurs

« Ce que l’on constate, c’est que ce péage pourrait coûter plus de 2.500 € par an à un navetteur. Cela ne va pas, tant qu’il n’existe pas d’alternatives crédibles et suffisantes à la voiture pour se rendre à Bruxelles », explique le député, qui n’hésite pas à qualifier de « racket » la mesure des autorités bruxelloises.

L’élu cdH vient de déposer une proposition de résolution enjoignant à l’exécutif Di Rupo de s’opposer à cette mesure tant que « des infrastructures crédibles, comme les infrastructures RER, ne seront pas mises en place ».