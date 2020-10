La chanteur Renaud hospitalisé après une opération au cœur

Le site internet du quotidien Midi Libre a annoncé ce vendredi après-midi que le chanteur Renaud était actuellement hospitalisé à la Clinique du Pic Saint-Loup, près de Montpellier, dans le sud de la France.

Cela fait désormais plusieurs jours que le chanteur français Renaud, âgé de 68 ans, est hospitalisé à la clinique du Pic Saint-Loup. Selon Midi Libre, qui révèle l’information, « l’artiste aurait subi une opération au cœur et se remet doucement de cette intervention ».

Néanmoins, les nouvelles sont positives. Midi Libre indique que sa sortie de clinique serait imminente et que Renaud pourra bientôt regagner son domicile.

Le chanteur souffre depuis de nombreuses années de problèmes d’alcool et de dépression. Début 2018, il avait été admis dans une maison de repos en région parisienne « de sa propre volonté ». Quelques mois plus tard, il avait déjà été hospitalisé dans un état préoccupant. Début 2019, après une vilaine chute, il s’était cassé les deux radius, les deux cubitus, les deux poignets. Le 8 juillet dernier, Renaud a fait son retour musical en sortant « Corona song », un morceau qui avait déstabilisé et divisé de nombreux fans et internautes.