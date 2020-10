Yves Van Laethem donne le mode d’emploi pour recevoir chez soi en toute sécurité

Ce mardi, les autorités ont serré la vis et de nouvelles mesures ont été imposées à l’ensemble de la population, devant l’augmentation nette de contaminations au coronavirus. Yves Van Laethem a livré quelques conseils pour recevoir ses hôtes dans le respect des règles en place.

Le nombre de contaminations pour 100.000 habitants calculé sur la période de 14 jours allant du 20 septembre au 3 octobre s’établit désormais à 245,8 (+77%) pour l’ensemble du territoire. À Bruxelles, il est de 502 (+62%), ce qui place la ville au deuxième rang des capitales européennes les plus touchées. Sciensano a, en outre, constaté un pic à 3.200 nouveaux cas quotidiens pour les journées de mercredi, jeudi et vendredi de la semaine dernière.

Dès lors, les autorités ont décidé d’agir, notamment en réduisant la bulle sociale de chaque foyer à trois personnes. Il est toutefois possible de recevoir chez soi des personnes qui ne font pas partie de cette bulle, à condition de respecter certaines règles, la première d’entre elles étant de limiter les invités au nombre de quatre.

Les rencontres se préparent

Yves Van Laethem explique en premier lieu qu’il faut préparer la rencontre: “Il ne faut pas vivre comme des moines. À l’heure du Covid-19, l’impromptu doit être mis entre parenthèses. Prévoyez la visite et expliquez clairement à vos invités comment cela va se passer. On ne vient pas chez quelqu’un si on présente des symptômes ou si on est un contact à risque, avec un test prévu ou qui vient d’être effectué. Rappelez aux gens que le port du masque sera nécessaire. »

“Accueillez les gens avec un masque, sauf s’ils font partie de votre bulle de contacts rapprochés. On ne s’attarde pas dans le hall d’entrée qui est souvent un lieu exigu. On enlève son masque lorsque l’on est assis et on ne le range pas n’importe où. Pensez à fournir aux convives un réceptacle (une enveloppe par exemple), pour placer le masque. Il convient de se laver les mains après avoir manipulé son masque”, rappelle le porte-parole fédéral.

Une seule personne pour débarrasser

Il revient également sur l’importance du débarrassage: “La personne qui va servir le repas doit porter un masque, comme au restaurant. N’aidez pas l’hôte à débarrasser. Ce qui était autrefois malpoli s’érige désormais comme une forme de respect. Évitez également les plats partager.”

Yves Van Laethem conclut avec des règles de bon sens. Ne parlez pas trop fort. Mieux vaut ne pas crier et chanter. Ne mettez pas trop fort la musique pour que les personnes ne soient pas tentées de hausser la voix. Placez du gel hydroalcoolique dans les toilettes, s’il n’y a pas de lavabo et de savon à disposition. Veillez enfin à ce que les pièces soient bien ventilées. Comment faire? Entrebâiller les fenêtres, au moins deux, en évitant les courants d’air. Il vaut mieux avoir un peu froid et un air ventilé, que d’avoir chaud et de contracter le virus.”