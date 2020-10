VIDEO. Un débat qui fait mouche

Le vice-président américain Mike Pence et Kamala Harris, la démocrate qui brigue son poste, se sont affrontés lors d’un débat aux Etats-Unis. Mais une mouche a enflammé le web en s’invitant sur le plateau.

Dans une élection où l’on fait feu de tout bois, de nombreux internautes n’ont pas hésité à se moquer largement, sur Twitter, de Mike Pence dont le crâne a longuement servi de piste d’atterrissage à une mouche.

Un compte Twitter dédié, @MikePenceFly (Mouche de Mike Pence), a immédiatement récolté en quelques minutes plusieurs milliers d’abonnés en assurant avoir eu « le meilleur siège de la soirée ». La mouche s’était en effet posée près de deux minutes sur la chevelure blanche de Mike Pence.

Sautant sur l’occasion, l’équipe de campagne du candidat Joe Biden a rapidement publié une photo de son candidat armé d’une tapette à mouches orange. « Versez 5 dollars pour aider cette campagne à prendre son envol », était-il posté.

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV

— Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020