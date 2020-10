Un safari en Belgique: laissez-vous surprendre par la faune locale

La crise du coronavirus a fait voler en éclats les projets de tous les globetrotteurs qui avaient justement décidé cette année de barrer un des plus grands souhaits de leur bucketlist: voir en vrai les «Big five». Rangez donc vos mouchoirs, car en Belgique aussi les petites et les grandes bêtes prolifèrent. L’Ardenne belge est certes moins exotique, mais la nature n’y est pas moins magnifique. Le sud de la Belgique est, d’autant plus en automne, un véritable paradis pour les amoureux des animaux et de la nature sauvages.

Quand on parle de «safari», on pense surtout à la savane écrasée sous la chaleur, où on parcourt en jeep la vaste plaine en tenue et chapeau beiges. Le mot «safari» peut toutefois aussi tout simplement signifier «voyage à l’aventure ou expédition». Un billet d’avion pour l’Afrique n’est dès lors certainement pas un must, un trajet en auto court ou un peu plus long vers notre Ardenne suffit pour satisfaire votre moi aventurier et amoureux des animaux. Déjà pendant le confinement, nous avons en effet été nombreux à expérimenter qu’une petite balade dans la nature peut être extrêmement relaxante, et nous avons découvert que nous pouvions pour ce faire tout aussi bien nous rendre dans notre propre jardin – au sens propre comme au sens figuré. La tendance de la randonnée et du cyclotourisme nous a à nouveau rapprochés de la nature et nous a montré comme notre faune et notre flore locales peuvent être riches et variées.

Les «Big five» belges

Si vous voulez observer des animaux sauvages, il est important en tout premier lieu de savoir ce que vous recherchez précisément. Notre pays a peut-être une pauvre réputation dans le domaine de la faune (et de la flore), mais elle est totalement injustifiée. Même s’il n’y a pas encore de véritables «Big five» belges qui ont été reconnus, les animaux ci-dessous peuvent d’ores et déjà revendiquer une place dans la populaire checklist.

Si vous aimez les adorables rongeurs, vous pouvez partir à la recherche tant en Wallonie qu’en Flandre du castor eurasien. Le plus grand rongeur d’Europe vit toujours au bord de l’eau et il est facilement reconnaissable avec sa queue plate caractéristique, son corps arrondi et ses incisives tranchantes orange. Si vous repérez au bord de l’eau ou dans l’eau un arbre tombé, des branches rongées ou pelées, un barrage ou une hutte, c’est le signe qu’il y a des castors dans les parages. Les castors sont des animaux diurnes, mais s’ils sont régulièrement dérangés, ils seront alors actifs la nuit et au crépuscule.

Le sanglier est un animal que l’on associe typiquement à l’Ardenne. Ce cochon sauvage, l’ancêtre du porc domestique, suscite parfois la peur à cause de sa puissance, de sa taille et – chez les mâles – de ses défenses, mais c’est en réalité un animal timide. Les marcassins avec leur pelage rayé de brun et de jaune ont même un haut coefficient de câlins – même si leur fourrure tient plus de la brosse et vous fera mal aux mains. Vous avez aussi plus de chances d’apercevoir des sangliers au crépuscule ou la nuit. Il vous faudra pénétrer dans la forêt, mais il arrive parfois qu’ils déboulent au bord de la route.

Les autres mammifères appréciés sont les renards, les blaireaux et les fouines. Comme le castor et le sanglier, ce sont des animaux opportunistes qui s’adaptent facilement et trouvent rapidement à se nourrir. Et si vous préférez les vrais carnivores, vous pouvez aussi en voir depuis peu en Belgique. Grâce à la population de loups en augmentation dans les Hautes Fagnes et la très récente apparition du lynx, qui revient après un siècle d’absence, notre pays possède à nouveau quelques grands prédateurs. Et si vous les observez, c’est que vous avez une sacrée chance!