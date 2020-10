L’humour et la sexualité pour booster RTLplay

Bruxelles Hier, RTL présentait à son siège deux nouvelles productions qui arriveront bientôt exclusivement sur leur application RTLplay. L’une d’entre elles mettra l’humour à l’honneur, avec Guillermo Guiz, tandis que l’autre sera consacrée à la sexualité, avec SilentJill. Les deux s’intègrent dans la stratégie du groupe, qui souhait insuffler une nouvelle tonalité à sa plateforme.

RTLplay a décidé de muscler son offre pour attirer de nouveaux téléspectateurs. En plus des grandes marques comme «Top Chef» ou «L’Amour est dans le pré», disponibles en replay, la plateforme mise sur des contenus inédits, emmenés par des personnalités bien connues des Belges. «On est partis du constat que, sur nos chaînes, les animateurs incarnent les programmes. On a donc souhaité la même chose pour RTLplay, tout en ajoutant une tonalité décalée et humoristique aux contenus proposés», explique Eusébio Larrea, directeur de la production chez RTL.

Le stand-up à l’honneur

C’est pour cette raison que le groupe a choisi de faire confiance à des humoristes belges pour promouvoir des contenus en télé, sur le net et, surtout, sur les réseaux sociaux. Funky Fab, Sophie Barbi et Julie Villers seront donc chargés d’alimenter de différentes capsules, ces canaux. On les retrouvera tous dans le «Stand-up Show», une émission exclusivement sur RTLplay dont Guillermo Guiz sera le maestro. «En partenariat avec la «Belge Prod» et le «Kings of Comedy Club», Guillermo Guiz donnera un coup de projecteurs sur des talents francophones, émergents ou confirmés», précise Eusébio Larrea. Douze épisodes arriveront donc sur nos écrans à la fin de l’année 2020. Disponibles uniquement sur la plateforme, RTL n’exclut toutefois pas d’un jour les diffuser sur RTL TVI.

Le pari de la sexualité

En plus de l’humour, c’est sur la sexualité, avec la série documentaire «Osez», que mise RTL pour renforcer l’offre de sa plateforme. C’est Jill Vandermeulen, aussi connue sous le pseudo de SilentJill, qui incarnera ce programme au printemps 2021. L’émission consistera en un certain nombre de défis osés, proposés à des binômes de candidats belges. Elle s’accompagnera de témoignages et expériences diverses, avec un format plus narratif.