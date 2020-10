Le masque hilarant de Macaulay Culkin séduit la toile

Macaulay Culkin s’est révélé au monde il y a près de 30 ans dans le film « Maman, j’ai raté l’avion ». Afin d’encourager les gens à porter le masque, l’acteur a publié une photo sur laquelle la protection qu’il porte reproduit une scène mythique, que toutes les personnes ayant vu le film reconnaîtront.

Vous ne verrez pas de masque plus drôle et original que celui de Macaulay Culkin aujourd’hui. Sur les réseaux sociaux, l’acteur a publié une photo de lui, avec, en légende: « Je me protège de la Covid en portant la peau écorchée de mon jeune moi. N’oubliez pas de porter vos masques, les enfants. »

Just staying Covid-safe wearing by the flayed skin of my younger self. Don't forget to wear your masks, kids. pic.twitter.com/RBd3X1AayD — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) October 7, 2020

En effet, on reconnaît la mimique caractéristique de Macaulay Culkin, qu’il a effectuée lors d’une scène mythique de « Maman, j’ai raté l’avion », sorti en 1992. Lors de celle-ci, le petit Kevin McCallister, se met de l’eau de Cologne sur le visage et réalise avec effroi que cela brûle. Les deux mains contre les joues, il pousse un cri terrible, dont tous les spectateurs se souviennent.

A l’origine, une impro

A propos de cette scène, le réalisateur racontait en 2015 à Entertainment Weekly, que le script ne prévoyait pas vraiment cette scène: « Dans le script, ce n’était pas écrit de la façon dont Macaulay l’a interprété. Je pensais qu’il allait tapoter l’eau de Cologne sur son visage, enlever ses mains et crier. Mais à la première prise, il a giflé son visage et a gardé ses mains collées comme s’il venait de mettre de la super-glu – ses mains sont restées complètement immobiles pendant qu’il criait comme le tableau d’Edward Munch. C’est pour ça qu’il était un enfant si intéressant: personne d’autre n’aurait fait ça. »

Sur Twitter, le cliché a fait un véritable carton, étant retweeté à près de 80.000 reprises, ce jeudi à midi, et plus de 600.000 « j’aime ». Il y a quelques jours déjà, l’acteur faisait le buzz en tweetant: « Salut les gars, vous voulez vous sentir vieux? J’ai 40 ans. De rien. »