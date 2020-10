Kristen Stewart raconte son coming out

Dans une interview livrée au magazine « In Style », Kristen Stewart en a dit plus sur son homosexualité et son coming out. L’actrice sera bientôt à l’affiche de « Happiest Season », qui fait directement écho à son histoire.

« Happiest Season » racontera, à la fin de l’année 2020, l’histoire d’une jeune femme qui décide d’emmener sa petite amie dans sa famille pour Noël alors qu’elle n’a pas encore fait son coming out. Le rôle principal de cette comédie romantique sera incarné par Kristen Stewart, qui a trouvé une certaine ressemblance avec son histoire dans le film.

A l’occasion d’une interview pour le magazine « In Style », l’actrice a raconté sa propre expérience du coming out: « La première fois que je suis sortie avec une fille, on m’a immédiatement demandé si j’étais lesbienne. Et j’étais genre : ‘Mon dieu, je n’ai que 21 ans.’ J’ai senti immédiatement qu’il y avait quelque chose qui blessait les gens avec qui j’étais. Non parce que je me sentais honteuse d’être ouvertement gay mais parce que je ne voulais pas me donner au public de cette manière. C’était comme un vol. C’était une période de ma vie où je me sentais emprisonnée. »

La pression d’être une icône

« Même dans mes précédentes relations, nous faisions tout pour ne pas nous faire photographier en faisant des trucs – des trucs qui ne deviendraient alors plus les nôtres si cela arrivait. Donc je pense que la pression de représenter un groupe de personnes, de représenter les queers, n’était pas quelque chose que je comprenais à l’époque. Maintenant je peux », poursuit-elle.

La jeune femme, qui est désormais parfaitement à l’aise avec sa sexualité, conclut: « Rétrospectivement, je peux vous raconter mon expérience avec cette histoire. Il y a quelques temps, j’aurais dit ‘Je vais bien. Mes parents sont ok avec ça, tout va bien.’ C’est des conneries. Ca a été dur. Ca a été bizarre. C’est le cas pour tous. »