Du baume à lèvres contre le coronavirus

D’après des chercheurs français et américains, l’utilisation du baume à lèvres pourrait limiter la propagation du coronavirus.

Selon une étude publiée dans la très sérieuse American Physical Society (APS), le baume à lèvres pourrait en effet limiter singulièrement les émissions de gouttelettes respiratoires, considérées comme l’une des principales sources de transmission du virus.

« Oui le baume à lèvre réduit les émissions de gouttelettes pour les consonnes plausives comme le ‘p’, mais, parce qu’il y a un mais, le nombre de gouttes remonte au fil du temps », a expliqué sur France Bleu Manouk Abkarian, chercheur au CNRS.

Dans un premier temps, les chercheurs ont pu voir que de la salive se formait sur les bords des lèvres, créant des sortes de ‘filaments’, qui s’étendent quand la bouche s’ouvre. Et ces ‘filaments’ ont plus de difficultés à se former lorsque les lèvres sont couvertes de baume.

D’après les chercheurs, l’application de ce baume diviserait même par quatre les projections de microgouttelettes.

Une arme qui est ainsi « simple et peu coûteuse » et qui peut s’ajouter au masque et autres gestes barrières, d’autant que l’hiver approche.