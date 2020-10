Météo : des rafales de vent jusqu’à 75km/h attendues ce jeudi

Jeudi, de faibles pluies seront d’abord possibles avant l’arrivée de précipitations plus marquées l’après-midi, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Des rafales jusque 75 km/h sont par ailleurs attendues.

En matinée, la nébulosité sera abondante sur la plupart des régions avec temporairement de faibles pluies puis le temps deviendra généralement sec. Après-midi, une zone de pluie plus active abordera l’ouest avec des pluies faibles à modérées et transitera vers le centre puis le sud-est du pays. Les maxima seront plus doux, oscillant entre 13 degrés sur les sommets de l’Ardenne et 18 degrés dans le centre.

Rafales

Le vent de sud-ouest se renforcera pour devenir assez fort à fort. Des rafales allant jusque 75 km/h, voire localement un peu plus, sont attendues. En soirée, la nébulosité restera abondante dans un premier temps avec des pluies sur la plupart des régions.

En cours de nuit, la perturbation transitera vers le Luxembourg et l’Allemagne, avec à l’arrière un temps devenant généralement sec avec des éclaircies. Toutefois, la zone de pluie devrait traîner sur l’extrême sud-est du pays.

Les minima seront compris entre 7 degrés au nord du sillon Sambre et Meuse et 13 degrés en Lorraine belge. Le vent sera encore temporairement modéré à assez fort devenant généralement faible de direction variable en cours de nuit.

Une amélioration vendredi

Vendredi, après la dissipation de la grisaille matinale éventuelle, soleil et éclaircies alterneront. Il y aura encore un risque de l’une ou l’autre averse mais le temps devrait rester toutefois généralement sec. Vers l’aube, le temps pourrait être en premier lieu très nuageux et pluvieux sur l’extrême sud du pays. Les maxima atteindront 12 à 16 degrés.

Durant le week-end, le temps sera à nouveau plus variable avec parfois des averses assez intenses et des maxima de l’ordre de 13 degrés.