15,3% des Wallons vivaient dans une situation de privation en 2019

L’an dernier, 15,3% de la population wallonne vivaient dans un ménage en situation de privation matérielle et sociale, ressort-il des chiffres-clés de la Wallonie publiés jeudi par l’Iweps (Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique).

La situation de privation matérielle et sociale signifie qu’on ne peut, pour des raisons financières, se permettre au moins cinq des 13 biens et services repris, tels que payer à temps le loyer, chauffer correctement son logement ou faire face à des dépenses imprévues d’environ 1.100 euros.

En 2019, 15,3% des Wallons vivaient dans un ménage se trouvant dans une telle situation. C’est davantage que la moyenne belge, qui se situe autour des 10%, et bien plus qu’en Flandre, où la proportion est autour des 5%. Bruxelles compte quant à elle plus de 20% de sa population en situation de privation matérielle et sociale.

Les familles monoparentales touchées

La plupart des Wallons se trouvant dans cette situation éprouvent surtout des difficultés à mettre de l’argent de côté ou à partir une semaine en vacances.

Plus encore que la privation matérielle, 20,7% de la population vivant dans une famille monoparentale se trouve en situation de privation matérielle sévère. C’est-à-dire qu’ils ne peuvent se permettre quatre de neuf biens et services jugés essentiels comme ne pas avoir d’arriérés de paiement, se chauffer correctement ou manger des protéines tous les deux jours.

Par ailleurs, en 2017 – dernières données disponibles, le taux de risque de pauvreté s’élevait à 21,9%. Cela signifie que 21,9% de la population wallonne vivait dans un ménage dont le revenu disponible équivalent était inférieur au seuil de pauvreté (soit 60% du revenu médian national). Concrètement, ce cinquième de la population wallonne vivait avec moins 1.184 euros net par mois (pour un isolé) ou de 2.487 euros (pour un ménage avec deux adultes et deux enfants de moins de 14 ans).

Vivre dans un ménage monoparental induit plus de risque de pauvreté: 50,6% de la population vivant dans un tel ménage dispose d’un revenu net équivalent inférieur au seuil de pauvreté.