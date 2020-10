Un nouvel album d’AC/DC attendu le 13 novembre

Six ans après avoir sorti son dernier album studio, le groupe de hard rock australien AC/DC programme un nouvel opus intitulé «Power up» pour le 13 novembre.

Le groupe, né en 1973 et auteur notamment du tube planétaire «Highway to Hell», interprète douze titres, a déclaré la maison de disques Columbia/Sony mercredi matin. Outre le chanteur Brian Johnson et le guitariste Angus Young, on retrouve également sur cet album Cliff Williams à la basse, Phil Rudd à la batterie et Stevie Young à la guitare.

En 2016, lors de leur tournée mondiale, Brian Johnson avait été forcé de quitter la scène en raison d’un risque de surdité. Le chanteur de Guns N’Roses Axl Rose l’avait remplacé pour poursuivre la tournée.