Les fonds des océans jonchés de 14 millions de tonnes de microplastiques

Les fonds marins de la planète sont jonchés d’environ 14 millions de tonnes de microplastiques. Ils sont issus de la décomposition des immenses quantités de déchets qui échouent chaque année dans les océans, selon l’agence nationale australienne pour la recherche.

Pour cette première évaluation mondiale des micro-plastiques présents dans les fonds marins, l’agence australienne, la CSIRO, a fait appel à un robot sous-marin qui a prélevé, jusqu’à 3.000 mètres de profondeur, des échantillons sur des sites situés au large des côtes sud de l’Australie. La quantité de minuscules substances polluantes est 25 fois supérieure à celle dont faisait état les précédentes études. «Nos recherches ont montré que l’océan profond est un puits pour les microplastiques», souligne Denise Hardesty, la principale chercheuse de cette étude.

Analysis of ocean sediments suggests there could be more than 30x as much plastic at the bottom of the world’s ocean than there is floating at the surface.#endplasticwaste https://t.co/08d4nY0Bas

— CSIRO (@CSIRO) October 7, 2020