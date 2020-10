Les milliardaires se sont enrichis durant la pandémie

La pandémie de coronavirus n’a pas affecté les ultra-riches du monde entier, bien au contraire même. Elle les a même rendus encore plus nantis, selon l’étude ’Billionaires Report’ réalisée par le cabinet de conseil PwC et la banque suisse UBS.

Fin juillet, le total des actifs des plus de 2.000 milliardaires du monde avait atteint un niveau record d’environ 10,2 billions $ (environ 8.694 milliards $), selon l’analyse publiée mercredi, soit une hausse de 14,6% par rapport au précédent pic, de 8,9 billions $, atteint fin 2017. L’augmentation de la richesse des super-riches est due en partie à la reprise des marchés boursiers, tandis que les investissements dans des domaines à croissance rapide tels que la technologie et les soins de santé en particulier se sont avérés être des moteurs de richesse, selon l’étude.

Les milliardaires investis dans le secteur de la technologie ont ainsi vu leurs revenus progresser de 42,5% depuis fin 2017 à 1.800 milliards $, portés par la poussée des actions du secteur. Ceux qui sont actifs dans le domaine de la santé ont eux vu leurs fortunes bondir de 50,3% à 658,6 milliards, un record qui s’explique par la découverte de nouveaux traitements, les innovations dans le diagnostic et plus récemment les recherches sur la Covid-19.

L’Asie, terre de milliardaires

Ces augmentations sont spectaculaires par rapport à la progression moyenne des milliardaires dans le monde qui n’a atteint «que» 19,1% en 2018, 2019 et aux sept premiers mois de 2020. La plupart des milliardaires se trouvent en Asie. Ceux vivant aux États-Unis possèdent les plus gros actifs. Parmi eux, on retrouve des noms connus comme le co-fondateur de Microsoft Bill Gates, le patron d’Amazon Jeff Bezos et le fondateur et dirigeant de Tesla et Space X Elon Musk.

Pour UBS, ce dernier fait partie des gagnants de ces dernières années, «les innovateurs» qui sont parvenus à apporter des disruptions au sein de l’économie. Au contraire, ceux qui se trouvent «sur le mauvais côté des tendances économiques, technologiques, sociétales et environnementales deviennent moins riches», selon le rapport.