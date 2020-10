Accusée de blasphème, Rihanna présente ses excuses

Rihanna a présenté ses excuses après avoir utilisé une chanson remixant les paroles du prophète Mahomet dans son défilé.

Vendredi, les internautes ont pu découvrir sur Amazon Prime le défilé de Rihanna Savage x Fenty. Un défilé salué pour la diversité des corps qu’il met en scène, mais également énormément critiqué à cause de sa bande-son. Et pour cause, une musique, intitulée « Doom », est en réalité un remix d’un hadith, un texte islamique sacré. Cet hadith évoque les signes annonciateurs du jour du jugement (doom en anglais).

Vivement critiquée sur les réseaux sociaux, Rihanna a décidé de présenter ses excuses dans une story Instagram. « Je voudrais remercier la communauté musulmane d’avoir signalé un énorme oubli qui était involontairement offensant dans notre show Savage X Fenty. Je voudrais surtout vous présenter mes excuses pour cette erreur honnête, mais de négligence. Nous comprenons que nous avons blessé beaucoup de nos frères et sœurs musulmans, et cela me brise le coeur ! L’utilisation de la chanson dans notre projet était complètement irresponsable ! À l’avenir, nous veillerons à ce que cela n’arrive plus. Merci pour votre pardon et votre compréhension ».

Coucou Chloé, la productrice française derrière ce morceau déjà diffusé dans un défilé Puma en 2017, a également demandé pardon à la communauté musulmane. « Je souhaite sincèrement m’excuser pour le tort causé par les paroles de ma musique ‘Doom’. La chanson a été conçue à partir d’extraits d’un morceau de Baile Funk que j’avais trouvé en ligne. À l’époque, je ne savais pas que ces extraits étaient basés sur un hadith islamique », a-t-elle expliqué. Le morceau devrait prochainement être retiré de toutes les plateformes de streaming.

I want to deeply apologize for the offence caused by the vocal samples used in my song ‘DOOM'. The song was created using samples from Baile Funk tracks I found online. At the time, I was not aware that these samples used text from an Islamic Hadith. 1/2

