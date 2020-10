Manger durable et se régaler en même temps, c’est possible !

C’est le message que IKEA veut faire passer en lançant une nouvelle boulette végétale qui séduira tout le monde, et même les amateurs de viande.

La recette de cette nouvelle boulette végétale a été élaborée avec un objectif clair : proposer une boulette de

viande… sans viande, mais avec la même texture et le même goût délicieux. Elle devient donc une alternative durable même pour les amateurs de viandes. Utilisant des ingrédients typiquement suédois tels que des protéines de pois jaunes, de l’avoine, des pommes de terre, des oignons ou encore des pommes, ces boulettes végétales off rent une vision moderne de la Suède et de IKEA. L’empreinte écologique de cette nouvelle boulette végétale ne représente que 4 % de celle d’une boulette de viande IKEA traditionnelle, ce qui contribue à l’objectif de la marque de diminuer son empreinte écologique. Ces boulettes végétales, elles, seront vendues à un prix inférieur à celui des boulettes de viandes. Là aussi, c’est un choix réfl échi de IKEA qui souhaite ainsi convaincre le plus grand nombre d’essayer les aliments plus durables. Une solution délicieuse, simple et abordable pour nous aider à faire de bons choix. Bon appétit ! #ChaqueGesteCompte