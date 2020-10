Son frère Derrick raconte les derniers instants de Chadwick Boseman

Depuis sa mort à l’âge de 43 ans, la famille de Chadwick Boseman se consacre à perpétuer son héritage. C’est ainsi que son frère Derrick a raconté au New York Times la dernière conversation qu’il eue avec la star de « Black Panther ».

C’est en 2016 que le couperet était tombé pour Chadwick Boseman: un diagnostic de cancer du côlon de stade 3 qui provoquera sa mort en août dernier.

« Il m’a dit, ‘Mec, je suis au quatrième quart, et j’ai besoin de toi pour me sortir du match' », a expliqué Derrick Boseman qui se demandait alors ce qu’il voulait dire. Mais il « s’est rendu compte qu’il était fatigué » et « qu’il était prêt à partir. »

Pasteur de son état, il ajoute: « Quand il m’a dit cela, j’ai changé ma prière de ‘Que Dieu le guérisse, que Dieu le sauve’ en ‘Dieu, que ta volonté soit faite.’ Et le lendemain, il est décédé. »

Chadwick Boseman a été inhumé au cimetière de l’église baptiste de Belton, en Caroline du Sud. Lui et sa famille vivaient dans la ville voisine d’Anderson. « Il est né là-bas, et cela montre bien que vous pouvez venir de là et devenir ce que vous voulez ». « Chad était doué. C’est probablement la personne la plus douée que j’aie jamais rencontrée. »