Sur les réseaux sociaux, la communauté LGBTQI+ a tourné en dérision un groupe d’extrême droite américain baptisé les « Proud Boys ». En s’emparant de leur hashtag, des internautes ont inondé les réseaux sociaux de messages et de photos d’amour et de fierté gay.

L’actuel président américain avait suscité nombre de critiques en refusant de condamner les suprémacistes blancs lors du débat qui l’opposait à son rival Joe Biden. Au contraire, il semblait plutôt les encourager : « Proud Boys, reculez et tenez-vous prêts», avait lancé Donald Trump.

Indignée, la communauté LGBTQI+ a réagi de la plus belle des façons. En reprenant à leur compte le hashtag #ProudBoys (‘garçons fiers’) qui rassemblait jusque-là des messages fascistes, ils en ont fait un étendard de l’amour et de la fierté gay.

L’acteur de Star Trek, George Takei, est l’un des investigateurs de ce mouvement. L’idée ? Contrer la haine en affichant de l’amour.

I wonder if the BTS and TikTok kids can help LGBTs with this. What if gay guys took pictures of themselves making out with each other or doing very gay things, then tagged themselves with #ProudBoys . I bet it would mess them up real bad. #ReclaimingMyShine

George Takei a encouragé sa communauté à partager, sous le hashtag #ProudBoys, des photos de couples gays qui s’embrassent « ou qui font d’autres choses très gayes ». Entendez : se tenir la main, se marier, se tenir dans les bras l’un de l’autre… Et cet ingénieux troll a rapidement pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux !

L’une des photos les plus remarquées est celle publiée par les forces armées canadiennes, montrant un militaire embrassant son conjoint au retour d’une mission.

If you wear our uniform, know what it means.

If you’re thinking about wearing our uniform, know what it means.

Love is love.

Know what we mean? 🇨🇦🏳️‍🌈

— Canadian Forces in 🇺🇸 (@CAFinUS) October 4, 2020