Des cuberdons en forme de téton pour lutter contre le cancer

L’ASBL Ladies Against Cancer vient de lancer ses Tétons, des cuberdons en forme de sein. Tous les bénéfices des ventes iront à la recherche contre le cancer du sein.

C’est en 2018 que cette association Ladies Against Cancer avait lancé son tournoi de golf où s’affrontaient vedettes, joueurs et sponsors. On pouvait notamment y voir les pongistes Jean-Michel et Philippe Saive, la joueuse de tennis Dominique Monami ou encore Marc Pinilla, le chanteur de Suarez.

Mais l’édition 2020 a naturellement été annulée, ce qui n’a pas fait baisser les bras des membres de Ladies Against Cancer qui, pour récolter des fonds pour la recherche sur le cancer du sein, a donc lancé ces fameux cuberdons en forme de sein créés par l’artiste liégeois Anis Dargaa.

Ces bonbons, confectionnés par l’entreprise sérésienne Sweet Cuberdons, coûtent à peine 5€ le sachet, dont 1,50€ qui sera versé à la Fondation Léon Fredericq, sous l’égide du professeur Guy Jérusalem, chef de service d’oncologie médicale au CHU de Liège. On pourra les déguster jusqu’en décembre 2020.