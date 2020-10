Bulle sociale, horeca, rassemblements… : Le comité de concertation resserre la vis

Après une première réunion lundi soir, le Comité de concertation entre gouvernements fédéral et des entités fédérées se retrouvait à nouveau ce mardi. À l’issue de cette rencontre, Franck Vandenbrouck (sp.a), le nouveau ministre de la Santé, a annoncé un resserrement des règles visant à lutter contre la propagation du coronavirus.

Préoccupé par l’évolution de la situation épidémiologique dans notre pays, le Comité de concertation annoncé ce mardi de nouvelles mesures pour lutter contre l’épidémie. Ces changements entreront en vigueur à partir de ce vendredi 9 octobre.

La situation, « grave », justifie ce nouveau tour de vis, estiment gouvernements fédéral et des entités fédérées. Contaminations, hospitalisations et décès : tous ces indicateurs sont en hausse. La situation dans certains hôpitaux est « critique », a indiqué le Premier ministre, Alexander De Croo.

Les nouveaux efforts, souligne le ministre de la Santé Franck Vandenbrouck (sp.a), doivent être fournis afin d’éviter la fermeture des écoles ou la mise à l’arrêt des entreprises. Il s’agit aussi avant tout de « sauver des vies » et de permettre « au personnel soignant de continuer à faire leur travail dans de bonnes conditions », a déclaré le socialiste flamand avant de détailler les nouvelles mesures.

Les contacts sociaux limités

Les contacts sociaux rapprochés seront limités à trois personnes par individu et par mois. Cette restriction concerne les personnes avec lesquelles on entre en contact physique et avec lesquelles on ne respecte pas la distanciation physique.

En ce qui concerne les fêtes privées (les proches que l’on reçoit à domicile), il sera possible d’accueillir au maximum quatre personnes.

Enfin, les cafés devront fermer à 23 heures. Il ne sera pas ailleurs plus possible d’être plus de quatre personnes à la même table, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur.

Un nouveau « commissaire Covid-19 »

Par ailleurs, le Premier ministre Alexander De Croo a confirmé que Pedro Facon a été désigné « commissaire Covid-19 » par le Comité de concertation. Il s’agit du directeur général de la DG Soins de santé au sein du SPF Santé publique.

Son rôle sera entre autres de « huiler les rouages de la coopération » entre le fédéral et les entités fédérées sur le plan de la gestion sanitaire de la pandémie de Covid-19, selon les mots d’Alexander De Croo. « Il a déjà joué un rôle majeur dans la gestion de la première vague », a-t-il souligné.