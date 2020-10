Des défenseurs de la cause animale mènent une action dans un abattoir à Zele

Une vingtaine de militants des organisations pour la défense des droits des animaux, Animal Rights et All For Animals, mènent une action devant l’abattoir Moerbeko à Zele. Les associations ont réussi à capturer des images de maltraitance des moutons dans l’entreprise.

Animal Rights exige la fermeture de l’abattoir, contre lequel elle a déposé plainte. «Les images, qui datent de cette année, montrent que les moutons sont jetés et qu’au moins un ovin est suspendu à un crochet alors qu’il est toujours conscient», a décrit Els van Campenhout d’Animal Rights. «Les moutons sont couverts de sang avant même d’être abattus. Ils peuvent voir, entendre et sentir comment leurs compagnons meurent en souffrant, alors qu’ils attendent leur tour. On voit les animaux se grimper sur le dos pour s’éloigner le plus possible du massacre», a-t-elle poursuivi.

Geplaatst door All For Animals op Maandag 5 oktober 2020

Les organisations de défense des animaux vont présenter ces images à l’inspection flamande du bien-être animal ainsi qu’à l’Afsca. «Nous voulons que justice soit faite pour les animaux. Avec notre action, nous voulons dire adieu de manière sereine aux veaux et moutons livrés à Moerbeko. Nous leur montrons un premier et dernier geste de compassion et de miséricorde.»

Aucun animal n’était encore arrivé à l’abattoir tôt mardi matin mais l’action doit durer jusque 10h. La police est présente mais aucun incident n’a été signalé.