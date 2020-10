De retour à la Maison Blanche, Donald Trump veut participer au prochain débat

Bien qu’il ait été contaminé au Covid-19, le président américain a bien l’intention de participer au prochain débat présidentiel face à son rival démocrate Joe Biden la semaine prochaine.

«Le président à l’intention de participer au débat», a indiqué Tim Murtaugh, moins d’une heure après le départ de Donald Trump de l’hôpital militaire Walter Reed où il était soigné pour le Covid-19. Le second débat, au cours duquel les candidats à la Maison Blanche répondront aux questions des électeurs, doit avoir lieu le 15 octobre à Miami. L’inquiétude demeure que Donald Trump puisse avoir déjà été infectieux lors de son premier débat avec le candidat démocrate Joe Biden mardi passé, quand tous deux se sont affrontés en direct pour la première fois. Ils étaient toutefois installés à environ deux mètres l’un de l’autre. Etant tous deux septuagénaires, ils font partie de la catégorie de population plus à risque en cas d’infection au nouveau coronavirus.

Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020