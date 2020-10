Une formation bruxelloise pour remodeler le parcours des jeunes travailleurs

La crise du coronavirus a eu un impact particulièrement important sur les jeunes travailleurs et sur les chercheurs d’emploi. La formation « Jump » souhaite accompagner ces personnes qui sont souvent assez fragiles sur le marché de l’emploi grâce à un parcours de plusieurs mois qui se déroule à Bruxelles.

D’après une récente étude de l’OIT, les jeunes travailleurs sont les premières victimes économiques de la crise du coronavirus. Près d’un sur six a arrêté de travailler depuis le début de la pandémie, et de manière générale, leur temps de travail a radicalement diminué.

Cette période d’incertitude s’ajoute à des difficultés croissantes identifiées depuis plusieurs années pour les jeunes adultes qui intègrent le marché du travail. En effet, on observe une difficulté à résister au stress et à harmoniser vie professionnelle et vie privée (avec un taux croissant de burn out chez les moins de 35 ans). Il existe aussi un désenchantement par rapport au monde professionnel et la difficile recherche d’un emploi qui fait sens pour eux. Enfin, certains jeunes ressentent une certaine appréhension à prendre leur autonomie et à quitter le nid familial.

Le confinement a été l’occasion pour beaucoup de personnes de réfléchir à leur rapport au travail et à leurs projets personnels pour les mois à venir. De plus en plus de jeunes professionnels souhaitent participer, par leur travail, à une transition vers une économie plus respectueuse de l’environnement et de l’humain. La question du sens du travail est devenue de plus en plus prégnante pour les nouvelles générations.

Le parcours Jump d’IFF Europe.be, créé en Belgique en 2017, propose à des (jeunes) adultes de 22 à 35 ans, ayant déjà mis un pied dans le monde du travail, une formation qui leur permettra de remodeler leur parcours en un projet concret, durable et porteur de sens. Cette initiative est conçue dans une dynamique individuelle et collective et comprend des ateliers de déploiement personnel et relationnel ainsi que d’orientation professionnelle et d’immersion dans le monde du travail.

Un projet professionnel sur mesure

L’approche pédagogique est globale et permet à la quinzaine de participants, au gré des différents ateliers, de faire émerger son projet professionnel et déployer son plein potentiel aujourd’hui et demain. Il s’agit d’une formation de plusieurs mois à temps plein pour permettre à un jeune adulte de se réorienter, en lui permettant d’explorer et d’expérimenter tous les aspects de sa personnalité. Une démarche qui se veut à la hauteur des enjeux économiques, écologiques et existentiels de cette décennie.