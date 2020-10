L’âge, pas un obstacle pour changer d’emploi

D’après le spécialiste en recrutement Walters People, l’âge n’est jamais un obstacle lorsqu’il s’agit de changer d’emploi, chaque décennie permettant au travailleur de mettre en avant certains de ses points forts. Ainsi, les jeunes travailleurs qui ont environ 30 ans doivent naturellement mettre en avant leur profil dynamique et peut-être même carriériste, au moment de se tourner vers une autre entreprise. Un changement peut d’ailleurs bien souvent permettre une revalorisation salariale, ô combien importante à l’approche des 40 ans. C’est d’ailleurs à cet âge-là que les compétences acquises par le passé par un travailleur valent leur pesant d’or lorsque l’on pense à changer d’emploi. Ce profil, alliant savoir-faire et confiance en soi, plaît bien souvent aux recruteurs. La transition vers un nouvel emploi peut sembler compliquée à 50 ans, mais elle est loin d’être impossible. En effet, si le prix pour s’offrir les services d’une personne expérimentée est plus important, les compétences techniques et managériales engrangées peuvent faire la différence. L’âge n’est donc pas un facteur déterminant, au contraire de la confiance en soi.