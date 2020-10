La Défense cherche 2.300 collaborateurs

Pas moins de 2.300 postes militaires sont ouverts au sein des quatre Composantes de l’armée. En effet, la Défense recherche 1.250 soldats/matelots, 800 sous-officiers et 250 officiers. En plus, 150 civils et 420 réservistes seront également recrutés. En 2021, pour la première fois, il y aura deux périodes d’incorporation pour les fonctions de cadre, tant pour les officiers que pour les sous-officiers. Ces périodes sont fixées en mars et en août/septembre 2021. Les jeunes sans diplôme technique et qui s’intéressent à la technologie peuvent poser leur candidature pour un poste technique. Mais à partir de 2021, la Défense recrutera plus de jeunes titulaires d’un diplôme de master ou d’un bachelier que les années précédentes. Des campagnes sont prévues pour le recrutement de techniciens, de pilotes, de contrôleurs aériens et de personnel pour la Marine.