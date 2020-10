VIDEO. La voiture de Mathieu Michel bien mal garée devant le MR

La police a voulu savoir si le véhicule appartenait à l’un des journalistes présents sur place. Mais il s’agissait en réalité de celle de… Mathieu Michel, le nouveau secrétaire d’État à l’agenda digital et au numérique. Il a fallu plusieurs dizaines de minutes avant de retrouver le chauffeur.

De politie checkt even of de brutaal geparkeerde auto voor de deuren van de @MR_officiel van een persmuskiet is. Nee hoor, die is gewoon van staatssecretaris @mathieumichel en de chauffeur is al een uurtje zoek 🤷🏻 pic.twitter.com/BsZfruc60U

— Maarten Weynants (@MaartenWeynants) October 5, 2020